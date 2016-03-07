Завтра у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

Про це повідомляє штаб-квартира Північноатлантичного альянсу.

Очікується, що у ході засідання глава оборонного відомства представить Стратегічний оборонний бюлетень, на основі якого до травня цього буде розроблена комплексна середньострокова Державна програма реформування Збройних сил України на період до 2020 року. Безпосередньо держпрограма буде представлена, як на це сподівається українська сторона, на саміті Україна-НАТО, який, як очікується, пройде в рамках саміту альянсу у Варшаві у липні цього року.

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В ході візиту до штаб-квартири НАТО Полторак також проведе зустріч з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом.