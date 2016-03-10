Геращенко: Українська сторона на засіданні в Мінську вимагає допуску лікарів до Савченко

Про це заявила народний депутат, Уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, сьогодні в Мінську представники України відстоювали позицію щодо звільнення заручників та інших гуманітарних аспектів.

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«Перше. І на гуманітарній підгрупі, і на групі з питань безпеки ( завдяки Євгену Марчуку ) була озвучена позиція України - звернення до РФ щодо допуску до Надії Савченко українських лікарів, які перебувають в Ростові, та її родини – мами і сестри. Тим більше, МЗС РФ обіцяв допуск українських медиків і зараз всі ці посилання на начебто заборону суду виглядають просто ганебно», - наголосила Геращенко.

Вона повідомила, що українська сторона ставитиме це питання і на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, що збереться у Мінську завтра,11 березня.

«Звертаємося до РФ з вимогою звільнення Надії Савченко, адже це є складовою виконання 6 пункту Мінських угод про звільнення всіх незаконно утримуваних заручників. Що стосується інших заручників, утримуваних бойовиками , то ми стоїмо на позиції першочергового звільнення тих, хто має важкі хвороби, давно утримується в полоні», – сказала Геращенко.

Вона також додала, що українська сторона наполягає на допуску Міжнародного комітету Червоного хреста до російських тюрем.

На її думку, це допоможе розшукати багатьох з тих полонених, чиє місцеперебування приховується.

Геращенко також додала, що надіслала офіційну пропозицію представникам ОБСЄ і РФ щодо утримуваних в Росії політв’язнів.

Як повідомляв УНІАН, українські медики все ще не отримали дозволу на допуск до Савченко.

За словами адвоката української льотчиці Миколи Полозова, українським медикам, які спеціально приїхали до Ростова-на-Дону, російська влада допуску до Надії так і не надала.

Він зазначив, що зараз не можна нічого точно сказати про стан здоров'я Савченко, оскільки вона не допускає до себе російських лікарів. Вони можуть вимірювати лише їй артеріальний тиск і температуру.

Крім того, нагадав захисник, зараз поруч із СІЗО перебувають сестра і мати Савченко, а також консули України, які ведуть роботу з отримання дозволу на побачення з родичами та щодо обстеження українськими лікарями.