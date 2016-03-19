У Європарламенті вважають, що Мінські домовленості змогли стримати агресію Росії

17:19, 19 березня 2016
Політика
1096

Керівник комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок вважає, що Мінські домовленості змогли стримати агресію Росії.

REUTERS

Про це він повідомив під час першого засідання Міжнародної консультативної ради під головуванням президента України Петра Порошенко сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Читайте такожГенсек НАТО Столтенберг закликав зберегти санкції проти Росії

«Керівник комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок наголосив на важливості забезпечення комунікації між Україною та європейськими країнами», - йдеться в повідомленні.

За словами Брока, Мінські домовленості змогли стримати агресію Росії, однак не забезпечили вирішення питання.

«Нам потрібно зберігати чітке розуміння того, що агресія має дорого коштувати агресору – а це можливо тільки шляхом санкцій», - цитує євродепутата прес-служба Порошенка.

Брок зауважив, що Україна повинна продовжувати проводити реформи, які підтвердять її спроможність бути успішною державою.

У свою чергу колишній прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда відзначив важливість збереження санкцій проти РФ і збереження політики відкритих дверей для України з боку ЄС і НАТО.

Перед початком засідання Ради її учасники – іноземні представники – відвідали монумент на честь Героїв Небесної Сотні, які віддали життя за європейське майбутнє України.

Читайте такожУ Дебальцевому бойовики розгорнули військовий шпиталь з російськими лікарями - розвідка

Довідка УНІАНю До складу Міжнародної консультативної ради увійшли, зокрема, прем’єр-міністр Австралії (2013-2015) Тоні Ебботт, заступник прем’єр-міністра Польщі (1989 - 1991, 1997 - 2000), автор реформ Лєшек Бальцерович, керівник комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок, прем'єр-міністр Словаччини (1998-2006) Мікулаш Дзурінда, прем'єр-міністр Литви (1999 - 2000, 2008 - 2012) Андрюс Кубілюс, маршал Сейму Польщі (2014-2015), міністр закордонних справ Польщі (2007 - 2014) Радослав Сікорський, перший заступник Міністра фінансів (1989-1990) Марек Домбровський.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter