У Європарламенті вважають, що Мінські домовленості змогли стримати агресію Росії

Про це він повідомив під час першого засідання Міжнародної консультативної ради під головуванням президента України Петра Порошенко сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Читайте такожГенсек НАТО Столтенберг закликав зберегти санкції проти Росії

«Керівник комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок наголосив на важливості забезпечення комунікації між Україною та європейськими країнами», - йдеться в повідомленні.

За словами Брока, Мінські домовленості змогли стримати агресію Росії, однак не забезпечили вирішення питання.

«Нам потрібно зберігати чітке розуміння того, що агресія має дорого коштувати агресору – а це можливо тільки шляхом санкцій», - цитує євродепутата прес-служба Порошенка.

Брок зауважив, що Україна повинна продовжувати проводити реформи, які підтвердять її спроможність бути успішною державою.

У свою чергу колишній прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда відзначив важливість збереження санкцій проти РФ і збереження політики відкритих дверей для України з боку ЄС і НАТО.

Перед початком засідання Ради її учасники – іноземні представники – відвідали монумент на честь Героїв Небесної Сотні, які віддали життя за європейське майбутнє України.

Читайте такожУ Дебальцевому бойовики розгорнули військовий шпиталь з російськими лікарями - розвідка

Довідка УНІАНю До складу Міжнародної консультативної ради увійшли, зокрема, прем’єр-міністр Австралії (2013-2015) Тоні Ебботт, заступник прем’єр-міністра Польщі (1989 - 1991, 1997 - 2000), автор реформ Лєшек Бальцерович, керівник комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок, прем'єр-міністр Словаччини (1998-2006) Мікулаш Дзурінда, прем'єр-міністр Литви (1999 - 2000, 2008 - 2012) Андрюс Кубілюс, маршал Сейму Польщі (2014-2015), міністр закордонних справ Польщі (2007 - 2014) Радослав Сікорський, перший заступник Міністра фінансів (1989-1990) Марек Домбровський.