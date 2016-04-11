G7 закликала Москву дотримуватися Мінських домовленостей і вплинути на бойовиків

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" в понеділок, 11 квітня, закликали Росію докладати більше зусиль для врегулювання конфлікту в Україні.

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На зустрічі в ХіросіміМоскву настійно попросили вплинути на бойовиків на сході України і знову підкреслили прямий зв'язок між зняттям західних економічних санкцій з РФ з дотриманням мінських домовленостей, передає російська редакція DW.

Згідно з текстом комюніке, що потрапив у розпорядження агентства dpa, анексія Росією українського півострова Крим розглядається країнами "великої сімки" як порушення міжнародного права.

"Ми очікуємо, що Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань", - сказано в тексті.

Всі зацікавлені сторони повинні в повному обсязі виконувати мінські угоди для вирішення проблеми мирним шляхом і дипломатичними засобами, вказали глави зовнішньополітичних відомств країн G7. У той же час дипломати виявили зацікавленість у діалозі з Москвою.

Міністри закордонних справ країн Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії 10 і 11 квітня обговорюють в Хіросімі проблеми глобального тероризму, міграційну кризу, тему нерозповсюдження ядерної зброї, конфлікти в Сирії і в Україні.