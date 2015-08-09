Папа Франциск закликав до повної заборони ядерної зброї

Звертаючись до присутніх на площі Святого Петра у Ватикані на недільну проповідь глави католицької церкви, понтифік сказав, що у війні бувають тільки переможені і що єдиний спосіб перемогти у війні полягає в тому, щоб не вести її, повідомляє Російська служба ВВС.

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За його словами, бомбардування 6 і 9 серпня 1945 року на Хіросіму і Нагасакі стали символом великої руйнівної сили людини, коли вона неправильно використовує досягнення прогресу в науці і технологіях.

Тим часом у самому Нагасакі проходять траурні заходи, присвячені 70-й річниці ядерного удару, нанесеного по місту ВПС США.

Щонайменше 70 тисяч людей загинули в результаті бомбардування Нагасакі, яке відбулося через три дні після ядерного удару по Хіросімі.