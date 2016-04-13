Рада завтра може проголосувати за призначення нового уряду - Гройсман
Завтра, 14 квітня, Верховна Рада України може проголосувати за призначення нового складу Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Гройсман сказав на засіданні парламенту.
"Вчора було багато різних консультацій з лідерами фракцій коаліції, з президентом країни, але я думаю, що ми вийшли на той формат, який може бути прийнятним, відповідальним і дозволить вивести країну з кризи, в якій ми сьогодні знаходимося", - повідомив Гройсман.
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"Я думаю, що в нас сьогодні буде нагода зустрітися, провести збори коаліції з тим, щоб на завтра вийти на голосування - на створення нового уряду, затвердження програми дій, зміну керівництва Верховної Ради", - наголосив він.
Коли він увійшов до сесійної зали, народні депутати зустріли його оплесками, оскільки напередодні голова парламенту майже весь день був відсутній на пленарному засіданні. У відповідь Гройсман сказав: "Я також радий вас бачити".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі голова фракції БПП Юрій Луценко повідомив, що нарешті вдалося погодити склад нового уряду.