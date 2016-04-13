Рада завтра може проголосувати за призначення нового уряду - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Гройсман сказав на засіданні парламенту.

"Вчора було багато різних консультацій з лідерами фракцій коаліції, з президентом країни, але я думаю, що ми вийшли на той формат, який може бути прийнятним, відповідальним і дозволить вивести країну з кризи, в якій ми сьогодні знаходимося", - повідомив Гройсман.

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"Я думаю, що в нас сьогодні буде нагода зустрітися, провести збори коаліції з тим, щоб на завтра вийти на голосування - на створення нового уряду, затвердження програми дій, зміну керівництва Верховної Ради", - наголосив він.

Коли він увійшов до сесійної зали, народні депутати зустріли його оплесками, оскільки напередодні голова парламенту майже весь день був відсутній на пленарному засіданні. У відповідь Гройсман сказав: "Я також радий вас бачити".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі голова фракції БПП Юрій Луценко повідомив, що нарешті вдалося погодити склад нового уряду.