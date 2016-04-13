Гройсман обіцяє "нульову толерантність" до корупції у новому Кабміні (відео)

«Цей уряд, якщо він буде сформований, не буде сприймати корупцію. Коли перед країною стоять величезні виклики, коли людям живеться важко, займатися корупцією, контрабандою, відмиванням податків - це злочин і мародерство, - сказав Гройсман. - Ми перебуваємо у дуже складному становищі. Відповідальність перед урядом величезна, але якщо буде підтримка, ми чесно відпрацюємо всі, щоб вивести країну з кризи, в якій вона перебуває».

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Раніше Гройсман відзначав, що економічний блок нового уряду має бути представлений командами професіоналів, здатних брати на себе відповідальність і проводити реформи.