Прокуратура Австрії через відповідь ГПУ закрила справу про відмивання грошей щодо Ложкіна й Курченка - ЗМІ

Як пише Deutsche Welle, австрійська спеціалізована прокуратура, яка розслідує економічні злочини і випадки корупції, здійснювала перевірку за підозрою у відмиванні грошей щодо Бориса Ложкіна і фігуранта санкційного списку ЄС Сергія Курченка. Йдеться про 130 мільйонів євро, переказаних 2013 року офшорними фірмами Курченка на рахунки офшорних фірм Ложкіна в Австрії. Зазначається, що за ці кошти Курченко, який входив у найближче оточення екс-президента Віктора Януковича, купив у нинішнього глави президентської канцелярії Український медіа-холдинг, найбільшим активом якого є журнал "Кореспондент".

2014 року австрійський підрозділ з боротьби з відмиванням грошей звернувся до антикорупційної прокуратури, вказавши, що переказ 130 мільйонів має ознаки відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. Втім австрійська прокуратура не змогла довести незаконність операцій Ложкіна і Курченка.

Як повідомили DW 11 квітня у цьому відомстві, справу було закрито за відсутності інформації від української сторони, яка могла би вказувати на злочин.

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Віденська прокуратура зверталася до Генеральної прокуратури України, аби перевірити, чи не мають кошти, переказані Курченком на австрійські рахунки Ложкіна, злочинного походження. Утім, відповідь української сторони не дає підстав говорити про злочинне походження цих грошей, зазначили в австрійському відомстві у відповідь на запит видання.

"В Україні не ведеться слідство у цій справі, і немає обставин, які давали би підстави для такого розслідування", - повідомили в австрійській прокуратурі.

Водночас, відповідь української прокуратури австрійським колегам іде в розріз з кримінальними справами, відкритими проти молодого українського олігарха, який переховується від слідства у Росії.

У березні щодо Курченка було складено повідомлення про підозру "як керівника злочинної організації, яка протягом 2013 року і початку 2014 вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у банківській галузі".

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За даними Генпрокуратури, протягом цього періоду Курченко разом із очолюваним ним організованим злочинним угрупованням заволодів коштами Національного банку України, ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Аграрний фонд", вкладників ПАТ "Брокбізнесбанк" та ПАТ "Реал Банк" на загальну суму 5,6 мільярда гривень.

Після цього угруповання олігарха, заявляють слідчі, легалізувало незаконні доходи із використанням при цьому підприємств з ознаками фіктивності задля прикриття злочинної діяльності.

Крім того, ще у травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять в холдинг Сергія Курченка СЄПЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 мільйонів тонн нафтопродуктів на суму 36 мільярдів гривень.

Наразі Курченко оголошений у міжнародний розшук. Через свою близькість до Януковича, який міг відіграти ключову роль у збагаченні бізнесмена, Курченко навесні 2014 року був внесений до санкційного списку ЄС.

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