ПАРЄ перенесла дебати стосовно Савченко на 21 квітня - Ар'єв

Про це повідомив голова української делегації у ПАРЄ, народний депутат з фракції “Блоку Петра Порошенка” Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

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"ПАРЄ перенесла дебати по Савченко на четвер. Буде підготовлена спеціальна частина доповіді по полоненим. Не забудуть і інших українських в'язнів Кремля", - написав Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, питання Савченко на весняній сесії ПАРЄ планувалося розглянути 18 квітня.

Суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко з 6 квітня відновила сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну. За даними адвокатів льотчиці, Савченко перебуває у тяжкому стані.