Тимошенко стурбована психічним станом Чорновола

Прес-служба Блоку Юлії Тимошенко уповноважена заявити, що БЮТ подасть судовий позов до представника Партії регіонів Тараса ЧОРНОВОЛА у зв’язку з його абсурдними і брехливими заявами щодо Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ, зазначивши, що це вже не перший виступ Т.ЧОРНОВОЛА у ЗМІ, де він дозволяє собі відверті образи на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

Прес-служба наголошує, що “неадекватність і безглуздість заяв Т.ЧОРНОВОЛА очевидна для будь-якої тверезомислячої людини та свідчить про політичну культуру Партії регіонів. Систематичність, з якою Т.ЧОРНОВІЛ видає чергові порції брудних вигадок, викликає стурбованість щодо його психічного стану”.

У зв’язку з цим, прес-служба БЮТ вимагає від Партії регіонів “силоміць направити Т.Чорновола на психіатричне обслідування і перевірити природу його галюцинацій, нездорових фантазій та маячні”.

На переконання прес-служби БЮТ, “нав’язливе бажання Т.ЧОРНОВОЛА облити брудом лідерів опозиції викликане наміром звести всіх політиків до рівня його партійних босів, оскільки Партії регіонів важко усвідомити, що в українській політиці є люди, які не крадуть підприємства, не обманюють виборців, не вживають наркотики і ніколи не знімали з перехожих шапки”.

Прес-служба БЮТ просить громадян України “надалі до будь-яких заяв Т.ЧОРНОВОЛА ставитися із співчуттям”.

* * * Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Т.ЧОРНОВІЛ в інтерв`ю "Комсомольській правді в Україні" (від 11 серпня 2006 року) заявив, що сам бачив як Ю.ТИМОШЕНКО приймає наркотики.