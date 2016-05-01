Сьогодні набув чинності новий закон про державну службу

Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

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Закон передбачає такі реформаторські новації: вступ на усі посади державної служби відбуватиметься лише за конкурсом на основі особистих якостей та досягнень кандидатів на посади, виключаються будь-які корупційні механізми при вступі та проходження державної служби, державна служба стане деполітизованою, встановлюється прозора модель оплати праці, розроблена з урахуванням кращого європейського досвіду, запроваджується компетентнісна модель управління людськими ресурсами, оцінювання результатів роботи державних службовців, їх кар'єрна мотивація, підвищуються кваліфікаційні вимоги.

Також законом запроваджується посада секретаря міністерства. Це буде державний службовець вищої категорії, який здійснюватиме управління кадрами, управління міністерством і допомагатиме міністру в його роботі.

Дія закону поширюється на державних службовців, зокрема, секретаріату Кабінету міністрів України; міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; місцевих державних адміністрацій; органів прокуратури; органів військового управління; закордонних дипломатичних установ України.

В той же час дія закону не поширюється, зокрема, на президента України; главу Адміністрації президента України та його заступників, членів Кабінету міністрів України, перших заступників та заступників міністрів; народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

Ухвалення закону про реформу держслужби, проект якого був підготовлений Кабінетом міністрів України та узгоджений з Європейським Союзом, дозволить уряду вести переговори з Єврокомісією про створення спеціального фонду для фінансування додаткових виплат українським чиновникам.

Прийняття закону про держслужбу передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

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Як повідомляв УНІАН, заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків заявляв, що ухвалення закону про держслужбу було однією з вимог для отримання Україною макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро від Європейського Союзу.

21 квітня комісар Євросоюзу з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган повідомив, що Єврокомісія готова виділити 90 млн євро на реформу держслужби, але очікує від уряду і Верховної Ради впровадження норм відповідного закону.