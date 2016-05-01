Росія розраховує запустити потяги Керченським мостом до 2019 року

Про це заявив керівник Федерального дорожнього агентства Роман Старовойт, передає Крим.Реалії з посиланням на прес-службу Росавтодору.

За словами Романа Старовойта, наразі побудували вже 10 опор майбутнього мосту. У роботі перебувають ще 69 опор на різних ділянках будівництва.

"Роботи на будмайданчику здійснюються у повній відповідності з графіком. Будівництво мосту буде проводитися на 8 ділянках одночасно, що забезпечить відкриття автомобільного руху в робочому режимі в максимально короткі терміни – вже в грудні 2018 року. В 2019 році буде відкритий рух поїздів", – упевнений керівник Росавтодору.

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Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2014 року Путін на засіданні президії Держради з питань вдосконалення мережі автошляхів заявив, що до кінця 2018 року Росії необхідно реалізувати "ще один складний мостовий перехід – перехід через Керченську протоку".

5 вересня 2014 року міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що Росія планує побудувати міст в окупований Крим через Керченську протоку до 16 грудня 2018 року.