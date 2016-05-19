Питання агресії РФ проти України обговорювалось на засіданні Комітету міністрів Ради Європи

Як повідомляє прес-служба МЗС України, участь в цьому засіданні взяв і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Під час засідання міністри закордонних справ та інші представники країн-членів Ради Європи зосередили увагу на низці питань в рамках основної теми цьогорічного засідання «Демократична безпека для всіх в Європі у час викликів».

Зазначається, що головним сигналом української делегації став заклик до зміцнення солідарності європейських країн задля просування демократичних цінностей та запобігання повторенню помилок минулого. У цьому контексті глава зовнішньополітичного відомства України привернув увагу до численних рішень Комітету міністрів РЄ стосовно ситуації в Україні, які чітко визначають агресивну політику РФ як основний виклик цінностям Ради Європи.

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Клімкін підкреслив, що ефективна відповідь на цей виклик є одним із найбільш нагальних безпекових завдань для всього континенту. Відповідно, саме солідарність країн та інституцій Ради Європи має допомогти припиненню російської агресії проти нашої держави.

Окрему увагу у виступі було приділено питанням необхідності моніторингу Радою Європи ситуації в РФ, дотримання чіткої позиції Організації щодо Криму у відповідності до основних принципів цілей РЄ, виконанню Мінських угод, зокрема у частині звільнення Надії Савченко та інших українських громадян, незаконно ув’язнених в РФ.

«Глави зовнішньополітичних відомств країн-членів РЄ продемонстрували всебічну підтримку України, її територіальної цілісності та суверенітету. Було відзначено, що спроба Російської Федерації анексувати Крим та російська агресія на Донбасі підривають фундаментальні цінності Ради Європи як панєвропейської організації, яка була створена для встановлення миру на європейському континенті, досягнення більшого єднання між державами Європи, збереження та втілення у життя демократичних ідеалів і принципів», - говориться в повідомленні українського МЗС.

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Також повідомляється, що особливе обурення учасників засідання викликали факти порушення прав національних меншин в окупованому Криму, і зокрема кримських татар. У сумну річницю депортації кримськотатарського народу пролунав чіткий заклик вжити всіх можливих заходів для недопущення повторення цієї трагедії у майбутньому.

Під час засідання відбулась передача головування в Комітеті міністрів РЄ від Болгарії до Естонії, яка головуватиме в цьому керівному органі Ради Європи наступні півроку.

У рамках участі у Міністерському засіданні КМ РЄ Клімкін також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з Генсекретарем Ради Європи.