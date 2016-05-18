Савченко не має наміру писати заяву про помилування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в коментарі журналістам її сестра Віра Савченко. За її словами, можна припускати, що "політичне рішення є, бо інакше б не було цих вкидів інформаційних у російських ЗМІ". "Але процес рухається повільно", - додала Віра Савченко.

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При цьому вона зазначила, що їхня матір "вже сьогодні зібралася їхати за Надею, але я їй пояснюю, що цього бути не може". "І дуже важко дивитись на маму, якій 78 років і яка дуже розчарована, тому що їй сказали високопосадовці. Але я пояснюю, що не завжди слова з ділом збігаються", - сказала Віра Савченко і додала, що для того, щоб процес не зірвався, "ми будемо пухнастими, білими і терплячими".

Також Віра Савченко зазначила, що їй відомо від адвокатів, що "зараз Сенцову, Литвинову і Солошенку пропонують написати заяви про помилування - це спроба їх зламати, мовляв, просіть Путіна і він вас помилує". При цьому вона підкреслила, що Надія Савченко не буде писати заяви про помилування.

Говорячи про стан Надії, її сестра зазначила, що вона вийшла із критичного стану голодування, але “проблеми з нирками, отікання ніг залишилися". "Але Надя про здоров'я не любить жалітися, тому вона постійно носить ортопедичні панчохи, щоб не отікали ноги", - зазначила Віра.

За її словами, сестра пише замітки і не виключено, що для майбутньої книги, але "вона про це зі мною не говорила". Вона також додала, що сестрі психологічно важко і через те, що в камері багато відеокамер і датчики руху.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент Петро Порошенко 24 квітня заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію. Її адвокат Микола Полозов висловив сподівання, що процедура передачі Савченко буде здійснюватися у прискореному режимі.

"Російська влада прийняла принципове рішення щодо Савченко - вони її видають, і зараз йде процедура згідно з Конвенцією про передачу від 1983 року. В цій конвенції є одна проблема - в ній не вказані терміни виконання необхідних юридичних дій", - сказав адвокат.

Сьогодні, 18 травня, міністр юстиції РФ Олександр Коновалов заявив, що документи про передачу Україні Савченко надійшов до Мін'юсту Росії.

"Документ надійшли до Мін'юсту з ФСВП (Федеральної служби з виконання покарань). Там все йде своєю чергою", – сказав Коновалов.