Президент США висуне кандидатуру Марі Йованович на посаду посла в Україні

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

У свою чергу, нинішній посол США в Україні Джеффрі Пайетт, що займає цей пост з 2013 року, номінований на посаду посла в Греції.

Також, президент США призначив нових послів в Бурунді, Лаосі, Філіппінах і в Іраку.

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Йованович вже обіймала посаду заступника глави місії в Україні у період 2001-2004 рр., також була помічником керівника в офісі держсекретаря США з політичних питань у 2004-2005 роках. З 2005 до 2008 року Йованович була послом в Киргизстані, а з 2008 до 2011 року – Вірменії, а також працювала в американських посольствах в Москві, Лондоні, Оттаві та Могадішо.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними ЗМІ, наступним послом США в Україні буде головний заступник помічника держсекретаря у Бюро з європейським і азіатським справах Марі Йованович.