Питання про затвердження посла Росії в Україні знято - МЗС

Україна відмовилась задовольнити кандидатуру посла РФ у Києві, це питання знято з порядку денного.

Про це в ефірі 5 каналу повідомила заступник глави МЗС Олена Зеркаль.

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За її словами, питання про затвердження послом Михайла Бабича знято саме за ініціативи української сторони. Дипломат також запевнила, що відсутність посла ніяк не вплине на розвиток двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом в Україні. «Поки що не знаю (чи погодилася Україна на цю кандидатуру), але агреман запитано. Необхідні дипломатичні процедури, зокрема одержання агреману, в процесі», – сказав Пєсков.

28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні призначений Сергій Торопов.