Росія запросила в України згоду на кандидатуру нового посла

Про це сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи отримала Росія агреман на Михайла Бабича.

«Поки що не знаю (чи погодилася Україна на цю кандидатуру – УНІАН), але агреман запрошено. Необхідні дипломатичні процедури, зокрема й одержання агреману, в процесі», – зазначив Пєсков.

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Нагадаємо, 8 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Зурабова було призначено послом РФ в Україні в серпні 2009 року. Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні призначено Сергія Торопова.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що найближчим часом буде призначено нового посла РФ в Україні, роботу Зурабова оцінено високо.