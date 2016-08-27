Лавров: взаємодія США і РФ зрушить врегулювання в Україні у "нормандському форматі"

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі, пише ТАСС.

Лавров повідомив, що, крім Сирії, в ході його переговорів з Керрі обговорювалася тема України, а також питання двосторонніх відносин.

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"Цінуємо зацікавленість США, нинішньої адміністрації США, щоб допомогти зрушити процес виконання Мінських домовленостей, - зазначив Лавров. - У нас є два канали, які ми регулярно використовуємо. Вважаємо, що ці канали можуть реально допомогти тим зусиллям, які робляться в "нормандському форматі".

"Ми обговорювали деякі двосторонні питання, їх у нинішній ситуації чимало, - сказав міністр. - Корінні інтереси Росії і США полягають у тому, щоб ми мали нормальні відносини між двома державами, двома народами. Думаю, що сьогоднішня зустріч допомогла просунутися в цьому напрямку".