Припинення вогню на Донбасі з 1 вересня залежить лише від Путіна - Порошенко
16:36, 31 серпня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко наголошує, що встановлення режиму повного припинення вогню на Донбасі з 1 вересня залежить лише від президента РФ Володимира Путіна.
Петро Порошенко відвідав Маріуполь / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час відкриття Центру надання адміністративних послуг сьогодні у Маріуполі.
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«26 серпня я уповноважив моїх представників в Тристоронній контактній групі запропонувати з 1 вересня повне припинення вогню. Нас підтримали наші колеги з ОБСЄ, нас підтримали наші партнери по «нормандському формату» - німці і французи», - заявив він.
«Зараз відповідь залежить тільки від однієї людини, яка організувала агресію проти нашої держави, його прізвище - Путін», - додав Порошенко.
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