Припинення вогню на Донбасі з 1 вересня залежить лише від Путіна - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час відкриття Центру надання адміністративних послуг сьогодні у Маріуполі.

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«26 серпня я уповноважив моїх представників в Тристоронній контактній групі запропонувати з 1 вересня повне припинення вогню. Нас підтримали наші колеги з ОБСЄ, нас підтримали наші партнери по «нормандському формату» - німці і французи», - заявив він.

«Зараз відповідь залежить тільки від однієї людини, яка організувала агресію проти нашої держави, його прізвище - Путін», - додав Порошенко.