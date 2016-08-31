Україна скликає відеоконференцію контактної групи через порушення бойовиками режиму припинення вогню

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила прес-секретар представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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Вона повідомила, що таке зобов'язання бойовики взяли на себе "у зв'язку з початком нового навчального року". Однак дане зобов'язання порушили.

"Скайп-зустріч пропонується провести завтра, 1 вересня, о 12:00", - повідомила Дарка Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Тристороння контактна група за участю представників бойовиків заявила про необхідність повного безстрокового припинення вогню на Донбасі з 1 вересня 2016 року. «Тільки на підконтрольній Україні частині Донбасу до шкіл і дитсадків підуть понад 150 тисяч дітей. Ми наполягаємо, що всі діти Донецької та Луганської областей, незалежно від місця проживання, мають право на турботу і безпеку. Саме тому Україна наполягає на повному припиненні вогню. Українська сторона послідовно виконує Мінські угоди і закликає Російську Федерацію і бойовків не порушувати взяті на себе зобов'язання і з 1 вересня 2016 року все ж таки припинити стріляти», - заявила Оліфер.