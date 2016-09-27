Німеччина і надалі виступатиме за територіальну цілісність України – посол

Про це, як повідомили у прес-службі Верховної Ради України, заявив новопризначений надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Ернст Райхель на зустрічі з головою українського парламенту Андрієм Парубієм.

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Посол зауважив, що Німеччина докладає зусиль для підтримки безвізового режиму для України. «В цілому це вірно, і ми підтримуємо вас спільно з французькими друзями і Сполученими Штатами Америки», - сказав Райхель.

Він також наголосив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну, яка зробила свій вибір на користь європейських цінностей. Посол вважає неприпустимими сумніви у достатній стійкості його країни у цьому питанні. «Вважаю це абсолютно необґрунтованим. Ми і надалі виступаємо за територіальну цілісність і недоторканність України і цим не обмежуємося, а практичними кроками намагаємось довести, що міжнародне право має дотримуватись», - сказав Райхель.

У цьому контексті Парубій зауважив, що «є незгодні з позицією Німеччини, але немає таких, хто її недооцінює». «В Україні дуже добре розуміють і роль, і значення Німеччини. Лідерська позиція і викликає критику, і водночас творить лідерство. Тому думаю, що позиція Німеччини по відношенню до України надзвичайно важлива, з урахуванням того, що вона входила до числа країн за Будапештським меморандумом», - сказав спікер.

Крім того, під зустрічі обговорювалося питання щодо врегулювання ситуації на Донбасі. «Сторони були єдиними у тому, що проведенню виборів на окупованих територіях має передувати режим повного припинення вогню та забезпечення безпеки громадянам України», - йдеться у повідомленні. Голова Верховної Ради поінформував дипломата про створення у парламенті групи з покрокового виконання пунктів Мінських угод. «Ми виступаємо за мирне розв’язання ситуації на сході країни. Ніхто в Україні не боїться виборів на Донбасі. Нас лякають вибори під дулами автоматів, коли проведемо акцію під назвою «вибори», які не матимуть жодного відношення до дійсного волевиявлення громадян України та забезпечення їхніх прав і свобод. Це буде по-великому і зрада українців, що стали заручниками на тих територіях», - наголосив Парубій.