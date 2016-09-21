Порошенко назвав Будапештський меморандум "листком паперу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.

«З урахуванням останніх подій на Корейському півострові, майбутнє режиму ядерного нерозповсюдження є причиною підвищеної уваги для моєї країни», - заявив він.

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Він нагадав, що Україна добровільно демонтувала свій ядерний арсенал, третій за величиною в світі в обмін на гарантії безпеки, суверенітету і територіальної цілісності відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року.

«На жаль, всі ці запевнення залишилися тільки листком паперу. Давайте будемо відверті - ми не змогли скласти іспит з Будапештського меморандуму. Демократичний світ програв свій перший бій - це було не тільки про Україну, але і про авторитет усіх угод», - додав Порошенко.

Проте, за його словами, Україна, як відповідальний міжнародний актор, завжди була і залишається переконаним прихильником ядерного нерозповсюдження і роззброєння.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною арсеналу ядерної зброї в світі.

Після цього у 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.