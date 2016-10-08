Росія навмисно ізолює Сущенка, допуск консула призначено аж на 14 жовтня - джерело

Про це УНІАН повідомив співрозмовник, знайомий з ходом переговорів.

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«Росія продовжує ізолювати Романа Сущенка. Через міжнародний тиск та розголос росіяни начебто погодились на допуск консула України до Романа, але це може відбутись не раніше 14 жовтня», - зазначив він.

Співрозмовник агенства наголосив, що таким чином РФ робить все, щоб Сущенка не зміг побачити жоден представник держави Україна протягом двох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".

Всі суди у справі Сущенка відбудуться у закритому режимі.

МЗС України передало першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворіну ноту протесту у зв'язку із незаконним затриманням Сущенка.

Президент України Петро Порошенко напередодні заявив, що українські дипломати отримали дозвіл на відвідання Сущенка у СІЗО наступного тижня.