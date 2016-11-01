У Гройсмана розповіли, скільки склала зарплата прем’єра за минулий місяць

Про це повідомив прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо зарплати прем’єр-міністра – то за минулий місяць вона склала 35 тис. грн до оподаткування. Фактично прем’єр-міністр отримав на руки 28175 грн. Наскільки це велика сума? Для порівняння середньомісячна зарплата прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в 2008 році складала 31 357,6 грн. В перерахунку на нинішній курс це становило би більше 160 тис. грн, що практично в 5 разів більше тієї зарплати, яку отримує прем’єр-міністр зараз», - зауважив він.

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«Я абсолютно не проти того, щоб чесні і ефективні держслужбовці отримували гідну заробітну платню, - я проти перекручувань, до яких вдаються популісти, які маніпулюють цифрами, а через цифри – людьми", - наголосив Столярчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні парламенту лідер фракції ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що в липні урядом «в прихованому режимі» була ухвалена постанова, якою підвищено заробітну плату президенту та членам уряду. За її словами, сьогодні міністри з усіма надбавками отримують у місяць до 100 тис. грн зарплати.

Прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко вже спростував цю заяву Тимошенко. За словами Цеголка, згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року №304, розмір посадового окладу президента становить 28 тис. грн, інших складових заробітної плати (надбавок, премій) не встановлено, і жодних змін не передбачається. Крім того, прес-секретар додав, що заробітна плата Порошенка, починаючи з 2014 року, перераховується на благодійні цілі.