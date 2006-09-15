Янукович пообіцяв Європі безперебійний газ, взамін попросив доступ до бібліотеки

Виступаючи на конференції Європейського політичного центру у Брюсселі, Віктор Янукович попросив ЄС не обмежуватися спрощенням візового режиму для України, а "у перспективі прийти до повноцінного безвізового режиму між Україною та ЄС".

"Без свободи для громадян відвідати музей у Парижі або бібліотеку в Берліні неможлива побудова справді єдиної демократичної Європи", - сказав прем’єр.

Він також пообіцяв, що Україна безперешкодно транспортуватиме газ до Європи.

"Ми впевнені, що поставки енергоносіїв через наші трубопроводи будуть у повній безпеці. Україна виконає свої зобов’язання перед вами", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Ми виступили з пропозицією створити резерв газу для ЄС на території України. У нас є такі можливості. Це дасть додаткові гарантії поставок газу до Європи", - розповів В.ЯНУКОВИЧ під час відповідей на питання.

Він також заявив, що очолюваний ним уряд не буде віддавати перевагу якійсь одній політичній силі. "Під моїм керівництвом уряд не буде віддавати перевагу жодній партії, які асоціюються в масовій свідомості громадян з певними політичним силами", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Кольором нашого уряду є колір національного прапора, а політичним кредо – об`єднання суспільства навколо спільної політики Верховної Ради, Кабінету міністрів та президента ЮЩЕНКА", - додав В.ЯНУКОВИЧ.