Адвокат Федур звинувачує Генпрокурора у брехні і вимагає його звільнення

Адвокат Андрій ФЕДУР вважає, що Верховна Рада України має звільнити Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні у Верховній Раді України після заслуховування інформації Генеральної прокуратури про хід розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як заявив А.ФЕДУР, за такої Генеральної прокуратури, за такого генерального прокурора ніколи не буде розслідувана справа про вбивство Г.Гонгадзе.

А.ФЕДУР звинуватив О.МЕДВЕДЬКА в тому, що він сказав «суттєву неправду» щодо позиції Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА. Адвокат заперечив, що екс-майор відмовлявся давати свідчення у справі про вбивство Г.Гонгадзе. За його словами, М.МЕЛЬНИЧЕНКО готовий був брати участь в слідчому експерименті, показавши, як здійснювався запис на диктофон. А.ФЕДУР зазначив, що, незважаючи на наполягання М.МЕЛЬНИЧЕНКА взяти участь в такому експерименті, Генпрокуратура цього не зробила.

«Не потрібно кивати на М.МЕЛЬНИЧЕНКА в цій частині», - зазначив А.ФЕДУР.

За його словами, саме представники Генпрокуратури категорично заперечували проти участі М.МЕЛЬНИЧЕНКА у судовому процесі.

Адвокат повідомив, що звернувся до суду, де зараз розглядається справа про вбивство Г.Гонгадзе, попросивши заслухати як свідків М.МЕЛЬНИЧЕНКА та ще кілька осіб, в тому числі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За його словами М.МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що на записі, здійсненому в кабінеті тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ, йде розмова про Георгія Гонгадзе, а далі іде запис розмови із В.ЮЩЕНКОМ. За його словами В.ЮЩЕНКО міг би підтвердити чи спростувати те, чи така розмова була.

Також А.ФЕДУР підкреслив, що Генпрокуратура до цього часу не порівняла два біологічні зразки, один з яких надала мати Г.Гонгадзе – Леся ГОНГАДЗЕ.

А.ФЕДУР висловив переконання, що Генпрокуратура, очолювана О.МЕДВЕДЬКОМ, не може розслідувати цю справу.

Звертаючись до народних депутатів, він зазначивши, що саме вони несуть відповідальність за те, що на сьогодні генпрокурором є О.МЕДВЕДЬКО, і саме тому вони мають визначитися щодо подальшого перебування його на цій посаді.