Друга спроба допиту Януковича: "Правий сектор" обіцяє не йти до СІЗО

Про це повідомив сказав прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський, передає "112 Україна".

Читайте такожАдвокати родин Небесної сотні просять активістів не блокувати допит ЯнуковичаВідповідаючи на питання, чи "Правий сектор" сьогодні планує акції біля СІЗО або ж у іншому місці, Скоропадський сказав: "Біля СІЗО ми сьогодні нічого не плануємо".

Водночас він не виключив, що там можуть зібратися "інші громадські організації, які були минулого разу разом із нами".

"А ми уже підемо одразу до суду", - зауважив він.

Скоропадський додав, що "наше завдання було, одне із основних, - звернути увагу суспільства на цей процес". "Адже тихенько вже відпускають усіх цих "беркутів". Ми знаємо, що багато з них - хтось вже до Криму втік, хтось до Москви втік", - сказав прес-секретар.

Він пояснив, що до суду "Правий сектор" прибуде для того, аби "спостерігати" та частково "контролювати" процес.

Щодо відеодопиту екс-президента України Віктора Януковича, Скоропадський переконаний, що Янукович на процесі мав би виступати не свідком, а обвинуваченим. На уточнення, чи "Правий сектор" нині не стане на заваді доправленню екс-"беркутівців" до суду, прес-секретар сказав: "Нехай їх туди відвезуть, а там подивимося, як будуть розвиватися події".

Як повідомлялося, 25 листопада в Святошинському райсуді Києва в режимі відеоконференції був запланований допит колишнього президента Віктора Януковича по відеозв'язку із Ростова у справі 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Після початку засідання в суді оголосили перерву, оскільки підсудних не доставили до суду: кілька десятків людей блокували виїзд екс-"беркутівців" з Лук'янівського СІЗО. Пізніше суд після перерви прийняв рішення перенести допит Януковича на сьогодні, 28 листопада.