Відеодопит Януковича, спроба №2: "Правий сектор" обіцяє прийти до суду, чи блокуватиме СІЗО, - ще не вирішив (відео)

"Правий сектор" заявив про свою обов’язкову присутність у залі суду, передає Громадське.

За словами Володимира Загазея, представника київського "Правого сектору", ПС обов’язково буде присутнім 28 листопада у Святошинському суді на відеодопиті Януковича.

Він також заявив, що Янукович має бути підозрюваним у справі Євромайдану, а не свідком.

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"Позиція "Правого сектору" з приводу цього великого "шоу" — проста. Янукович має бути підозрюваним у цій справі, а не свідком. Це ламання основ юриспруденції. Щодо завтрашнього допиту у нас буде одна вимога: щоб в залі були родичі Небесної сотні. Ми будемо забезпечувати те, щоб вони теж поставили питання та брали участь у справі. Отже, "Правий сектор" завтра обов’язково буде в суді. У разі, якщо родичів не будуть пускати, ми будемо вимагати їхньої присутності", — сказав Володимир Загазей.

Крім того він додав, що присутність "Правого сектору" під Лук’янівським СІЗО ще остаточно не вирішена.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Святошинському районному суді Києва о 13:00 повинно було розпочатись судове засідання у справі вбивства людей під час Євромайдану. В суді мали допитати екс-президента України Віктора Януковича як свідка в режимі відеоконференцзв'язку.

Проте "Правий сектор" заблокував екс-"беркутівців", яких повинні доставити у Святошинський суд для допиту у справі про вбивства на Майдані. Через це засідання було закрите, відеодопит перенесено.