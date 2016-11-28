Екс-"беркутівців" доставили до Святошинського райсуду Києва - Шкіряк

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, у травні суд у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати в режимі відеозв'язку колишнього президента Віктора Януковича як свідка в цій справі.

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25 листопада Янукович у Ростовському обласному суді вийшов на відеозв'язок зі Святошинським райсудом, проте активісти заблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО, і екс-«беркутівців» не змогли доправити до суду. У зв‘язку з цим судове засідання було перенесено на сьогодні, 28 листопада, на 13.00 за київським часом. Після оприлюднення рішення Святошинського райсуду про перенесення засідання протестувальники розблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО.