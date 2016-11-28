В очікуванні відеодопиту Януковича: біля будівлі суду у Києві спокійно, акцій під Лук'янівським СІЗО поки немає

"Ситуація під Лук’янівським СІЗО спокійна. Жодних мітингів чи протестних акцій не відбувається", - повідомляє 112 Україна.

При цьому представники силових структур заявили, що в разі повторної блокади п’ятьох підозрюваних екс-"беркутівців" допитуватимуть через відеоконференцію. А в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що шукатимуть шляхів, щоб цього разу засідання відбулося.

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У свою чергу ситуація під Святошинським судом Києва, де має відбутися відеодопит колишнього президента Віктора Януковича, спокійна.

"Спроба допиту Януковича має розпочатися о 13:00 за Києвом. Журналісти вже почали займати чергу заздалегідь. Навколо будівлі суду спокійно, поки немає мітингів або посиленої охорони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада в Святошинському суді Києва в режимі відеоконференції було заплановано допит Віктора Януковича у справі 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Після початку засідання в суді оголосили 20-хвилинну перерву, оскільки підсудних не доставили до суду: кілька десятків людей блокували виїзд екс-"беркутівців" із Лук'янівського СІЗО.

Після перерви суд ухвалив рішення перенести допит Януковича на 28 листопада.