Янукович про свою втечу з України: диспетчери погрожували підняти винищувачі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав по відеозв’язку із Ростова під час допиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, сьогодні у Святошинському райсуді Києва.

Спочатку прокурори запитали у Януковича, чи він особисто під час перебування у Харкові 22 лютого 2014 року зустрічався з високопосадовцями Російської Федерації. "Ні, я ні з ким не зустрічався", - сказав Янукович.

На уточнююче запитання, чи було йому відомо про перебування високопосадовців РФ у Харкові 22 лютого 2014 року, екс-президент сказав, що не знав.

Також у Януковича запитали про причини, через які він вирішив летіти з Харкова до Донецька.

"По-перше, в країні почав розвиватися антиконституційний державний переворот, збройний переворот. По-друге, в Донецьку в мене була намічена, як кажуть, друга "остановка". Це був другий регіон, в якому я хотів зупинитись і також зустрітись там з активом. І я планував цю роботу в Донецьку. Але сталося так, що коли я летів до Донецька, зателефонував воєнний диспетчер і дав наказ льотчикам, які летіли зі мною, повертатись у Харків", - заявив Янукович.

Читайте такожЯнукович каже, що не пам’ятає телефонної розмови з Путіним в ніч на 19 лютого 2014 року

Як стверджує Янукович, йому невідомо, навіщо давався цей наказ.

"Але я задав питання, хто він такий, що він дає такі накази президенту України? Він сказав, що йому такий наказ дав голова Верховної Ради Турчинов Олександр Валентинович. Цей льотчик відповів, що на борту у нього знаходиться президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил. Це перше. А друге, якби навіть він послухав цього диспетчера, то в нього не було вже палива в баках, щоб повернутись до Харкова, тому що ми вже наближались до Донецька", - стверджує Янукович.

"Він (диспетчер) став йому (льотчику) погрожувати, що підніме винищувачі і вони примусять силою сісти на землю", - заявив Янукович.

Прокурор своєю чергою наполягав, щоб Янукович повідомив про мету відвідування Донецька і з ким той там зустрічався.

"Я зустрівся з озброєними людьми, з прикордонниками, які мене зустріли зі зброєю в руках, і, як вони мені сказали, їм надано наказ мене затримати. Я посміхнувся і сказав, ви розумієте, що ви робите злочин. У вас на це немає ніяких прав…", - додав Янукович.

"Вони з цим погодились, це я дуже коротко кажу. Але це також справа окремої справи - про замах на життя президента", - заявив Янукович.