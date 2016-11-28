Янукович заявляє, що ні з ким не мав розмов про придушення Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку як свідок у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

«Я не мав ні з ким розмов про придушення Майдану: ні в середині України, ні за її межами, ні з ким, якщо говорити про прізвища», - заявив екс-президент.

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«Що стосується питань, щодо яких я мав розмови – я мав розмови про врегулювання політичної кризи, перш за все це стосувалося підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС», - додав Янукович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Святошинський райсуд Києва допитує Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.