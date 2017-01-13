Портнов про справу Пашинського: нардеп визнав, що стріляв стоячи, а не лежачи

Про це колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов, чиї адвокати захищають потерпілого В'ячеслава Хімікуса, написав у своєму Facebook.

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«Щойно на перехресному допиті депутат Народного Фронту Пашинський був викритий захистом потерпілого у брехні і був змушений визнати, що стріляв стоячи, а не лежачи, як повідомляв у перших коментарях відразу після скоєння злочину», - заявив Портнов.

Раніше Портнов також повідомив, що головний свідок у цій справі підтвердив своїми свідченнями провину нардепа Пашинського.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2016 року на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і жителем Васильківщини Хімікусом, в результаті якого депутат застосував вогнепальну зброю. Про це сам Пашинський написав на своїй сторінці Facebook.

У поліції повідомили, що за фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ст 296 Кримінального кодексу (хуліганські дії).

У той же час потерпілий Хімікус, якому Пашинський прострелив ногу, стверджував, що депутат порушував правила поводження із зброєю, і куля випадково потрапила в ногу, а не в тулуб. За інформацією прокуратури Київської області, інцидент, у якому брали участь 4 людей, стався у селищі Хлепча.

Прокурор Київської області Дмитро Чибісов повідомив, що Пашинський з дружиною їхали на "Мерседесі" повз мікроавтобус "Фольксваген", який стояв на неосвітленій дорозі. "Мерседес" його об'їжджав. "Було зроблено зауваження про те, що не ввімкнені габаритні вогні і нема знака аварійної зупинки. Під час цих зауважень виникла перепалка, потім виникла ситуація, нардеп використав вогнепальну зброю "Глок 19", - повідомив Чибісов.