Янукович назвав головне у відносинах України з Росією

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає передбачуваними нинішні відносини України з Росією.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю газеті «Известия в Украине».

«Головне у відносинах України з Росією – передбачуваність. Ми чудово розуміємо, що є національні інтереси Росії, вона чудово розуміє, що є національні інтереси України. У нас завжди під час переговорів йде принципова дискусія, тому що ми відстоюємо інтереси наших держав», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр України зазначив, що зовнішня політика не може грунтуватися на інтересах лише однієї сторони, одного суб`єкта, однієї держави. «Компроміси, рішення завжди знаходяться, коли є баланс. У жодному випадку не можна говорити про те, що хтось переміг, хтось виграв. Завжди повинна перемагати економіка, здоровий глузд», - вважає він.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що зараз забезпечено «нормальний баланс газу, який би дозволив спокійно пройти цей осінньо-зимовий період». Він повідомив, що Україна щодоби закачує до сховищ від 120 до 130 мільйонів кубометрів газу, що забезпечить стабільність поставок російського газу до Європи. «На 15 жовтня ми спокійно вийдемо на той графік, який необхідний, - 24 млрд. 700 мільйонів кубометрів газу ми закачаємо до сховищ», - сказав прем`єр-міністр.

Разом з тим він додав, що ціни на російський газ для України не зміняться до кінця року (95 доларів за тисячу кубометрів). «А далі все буде відповідно до кон`юнктури ринку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.