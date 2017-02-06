Порошенка закликають представити план звільнення Криму і Донбасу

13:32, 06 лютого 2017
Політика
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Фракція "Народний фронт" пропонує президенту України Петру Порошенку запропонувати план звільнення Криму і Донбасу.

НФ закликає Порошенка представити план звільнення Криму та Донбасу / Ілюстрація REUTERS

"Має відбутися чесна розмова. Оскільки народ несе на собі тягар війни, він має право знати, а влада зобов’язана донести стратегію і план звільнення Криму і Донбасу", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час погоджувальної ради Парламенту 6 лютого, передає прес-служба партії.

"Вважаємо, що Президент повинен представити такий план і отримати підтримку парламенту. Жодного умиротворення агресора, натомість наші злагоджені і зрозумілі дії", - наголосив він.

Як наголосив Бурбак, "Народний фронт" вважає неприйнятним, що Україна досі не має постійного представника місії при НАТО".

Він підкреслив важливість руху до повноправного членства України в НАТО і проведення реформ відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу.

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