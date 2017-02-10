Клімкін планує у березні зустрітися з кандидатом у президенти Франції Ле Пен

Про це Клімкін повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».

Говорячи про Францію, Клімкін сказав, що як глава МЗС, він має враховувати усі варіанти та працювати над всіма можливими сценаріями підсумків майбутніх виборів президента цієї країни.

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"Працюємо з штабами кандидатів, працюємо з різними політичними партіями, працюємо з журналістами. Я буду в березні як мінімум двічі в Парижі і планую зустрітись із усіма кандидатами", - заявив Клімкін.

Разом з тим, міністр зазначив, що попрохав посла України у Франції Олега Шамшура, щоб "він мені зробив зустріч, якщо вийде, і також з Марін Ле Пен".

"І я їй покажу ті матеріали, які ми підготували, в тому числі стосовно Криму в рамках нашого позову (до Міжнародного суду ООН в Гаазі - УНІАН) по Конвенції про заборону расової дискрімінації", - додав глава МЗС.

Як зазначив міністр, звертаючи увагу на заяви Ле Пен про належність Криму, він покаже їй багато матеріалів, в тому числі фото вбитого кримського татарина Решата Аметова.

Очільник зовнішньополітичного відомства сказав, що Конвенція про заборону расової дискрімінації включає багато питань, в тому числі пригнічення українців і кримських татар.

"Ми прекрасно знаємо, що її партія також фінансувалася Росією. Ми прекрасно знаємо ступінь упередженості, але маємо працювати, маємо тиснути. У нас є ідеї, всі на сьогодні викладати не буду", - заявив Клімкін.