"Легітимний" Янукович зібрався в Україну: хоче зробити "щось добре"

Четвертий президент Віктор Янукович, який зараз переховується в Ростові-на-Дону, вважає, що в України і Росії є "величезні перспективи для відновлення нормальних взаємин". Про це він заявив в інтерв'ю групі російських і українських журналістів у зв'язку з триріччям Революції Гідності.

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"Я живу в Ростові (Ростові-на-Дону), орендую там невеликий будинок, спілкуюся зі своїми близькими і, звичайно, зі своїми соратниками. Вони теж знаходяться в складному становищі і теж мріють, як і я, щось добре зробити для України, українського народу. І, звичайно, ми всі мріємо повернутися на батьківщину для того, щоб взяти участь у відновленні нормального життя, щоб наші діти жили в цивілізованій країні", - цитує Януковича "ТАСС".

При цьому він каже, що не має "жодних ілюзій або великих амбіцій". Також Янукович стверджує, що в України і Росії і зараз "є величезні перспективи для відновлення нормальних взаємин", тому що країни "об'єднує дуже давня історія".