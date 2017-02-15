Майже половина росіян із "захватом", "повагою" та "симпатією" ставляться до тирана Сталіна - опитування

У Росії кількість громадян, які симпатизують диктатору Йосипу Сталіну побила історичний максимум за 16 років. Про це свідчать дані відповідного опитування «Левада центру», передає РБК.

Зазначається, що до Сталіна із «захопленням», «повагою» та «симпатією» ставляться 46% опитаних росіян.

У той же час, росіяни також почали краще ставитися до Леоніда Брежнєва - за 11 років з 39 до 47 %. Покращили ставлення мешканці РФ і до Володимира Путіна - з 76 до 83 %.

Читайте такожУкраїнців найбільше дратує війна, нестабільність в країні та власний фінансовий стан – опитування

Найбільше росіяни недолюблюють Михайла Горбачова, Бориса Єльцина і Микиту Хрущов.

Як повідомляв УНІАН раніше, більшість росіян "погано" і "дуже погано" ставляться до України, при цьому не вважаючи її "закордоном" - опитування Водночас закордоном більшість росіян не вважають і Білорусь.