У Європарламенті перенесення голосування за "безвіз" для України пояснили помилкою

Про це заявила прес-офіцер Європарламенту Мод Нойон, повідомляє Kyiv Post.

За її словами, дата голосування за український "безвіз" незабаром буде виправлена. Таким чином, дані про перенесення голосування в Європарламенті на 3 квітня 2017 року помилкові.

"Дата була вказана там помилково і буде видалена", - запевнила прес-офіцер ЄП.

"Але точна дата поки не визначена", - додала Нойон.

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Як повідомляв УНІАН, Європарламент оприлюднив нову можливу дату розгляду питання про введення безвізового режиму для громадян України - 3 квітня. У порядку денному на сайті ЄП у графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися питання, написано «03/04/2017».

Раніше у порядку денному на сайті ЄП повідомлялося, що в разі позитивного завершення міжінституційних переговорів про надання Україні безвізового режиму ЄП може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року, а ще до цього йшлося про 18 січня.

Сьогодні, 15 грудня, Європарламент прийняв пропозиції щодо механізму тимчасового зупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами. Це рішення ще має бути затверджене Радою ЄС.