У Чернівцях депутати міськради посеред ночі зібралися на засідання

02:28, 14 березня 2017
Політика
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О шостій ранку мають зібратися депутати обласної ради.

Скріншот

Депутати міської ради Чернівців на вимогу активістів, які виступили з протестом проти затримання учаників блокади у Кривому Торці зібралися на екстрене засідання.

Про це повідомляє Чернівецький промінь.

"Ми вже підтримали блокаду. Є прийняті звернення, читайте на сайті", - цитує ЗМІ мера міста Олега Каспрука.

Також повідомляється, що о шостій ранку мають зібратися депутати обласної ради.

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