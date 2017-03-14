У Чернівцях депутати міськради посеред ночі зібралися на засідання
02:28, 14 березня 2017Політика
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О шостій ранку мають зібратися депутати обласної ради.
Скріншот
Депутати міської ради Чернівців на вимогу активістів, які виступили з протестом проти затримання учаників блокади у Кривому Торці зібралися на екстрене засідання.
Про це повідомляє Чернівецький промінь.
"Ми вже підтримали блокаду. Є прийняті звернення, читайте на сайті", - цитує ЗМІ мера міста Олега Каспрука.
Також повідомляється, що о шостій ранку мають зібратися депутати обласної ради.
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