У Чернівцях депутати міськради посеред ночі зібралися на засідання

Депутати міської ради Чернівців на вимогу активістів, які виступили з протестом проти затримання учаників блокади у Кривому Торці зібралися на екстрене засідання.

Про це повідомляє Чернівецький промінь.

"Ми вже підтримали блокаду. Є прийняті звернення, читайте на сайті", - цитує ЗМІ мера міста Олега Каспрука.

Також повідомляється, що о шостій ранку мають зібратися депутати обласної ради.