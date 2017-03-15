В будівлі міністерства фінансів Німеччини знайшли саморобний вибуховий пристрій

Поліція Берліна оголосила, що в підозрілому згортку, знайденому вранці 15 березня в міністерстві фінансів країни і який спровокував часткову евакуацію будівлі через загрозу вибуху, справді виявився вибуховий пристрій.

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

За даними поліції, бомба була саморобною. Вона складалася з компонентів, які зазвичай використовуються для виробництва піротехніки, і була спроектована так, щоб завдати серйозних каліцтв тому, хто розкриє згорток.

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У поліції не уточнили, чи є вже підозрювані у створенні бомби і її доставці в міністерство фінансів. Також поліцейські не повідомили, чи вбачають у тому, що трапилося, ознаки тероризму.

У самому відомстві подію коментувати відмовилися.

Підозрілий згорток надійшов поштою у відділ роботи з кореспонденцією.

Прибувши в міністерство, поліція евакуювала частину будівлі. Однак саперам не вдалося швидко встановити, чи становить згорток реальну загрозу. Після цього його вирішили вивезти на спеціальний полігон для подальшого обстеження, а евакуйованим співробітникам відомства дозволили повернутися на робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в результаті антитерористичних рейдів французької поліції в місті Монпельє на півдні країни були затримані троє чоловіків і 16-річна дівчина.