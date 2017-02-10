У Парижі запобігли атаці смертника: затримано чотирьох осіб
В результаті антитерористичних рейдів французької поліції в місті Монпельє на півдні країни були затримані троє чоловіків і 16-річна дівчина.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Один із затриманих, імовірно, збирався стати смертником, організувавши напад в Парижі, вважає французька влада.
У затриманих були виявлені вибухові речовини домашнього виготовлення, а саме трипероксид триацетону, який володіє великою руйнівною силою.
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Така ж вибухівка використовувалася в ході паризьких атак 2015 року, вона пішла на виготовлення поясів смертників.
Жертвами терактів в листопаді 2015 року стали 130 осіб, понад 350 були поранені.
У грудні 2016 року парламент проголосував за продовження режиму надзвичайного стану в країні до 15 липня 2017 року.
На початку лютого людина з мачете спробувала напасти на солдатів, які охороняють вхід до Лувру.
Нападник, 29-річний Абдулла Хамамі, отримав важке вогнепальне поранення.