У Парижі запобігли атаці смертника: затримано чотирьох осіб

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Один із затриманих, імовірно, збирався стати смертником, організувавши напад в Парижі, вважає французька влада.

У затриманих були виявлені вибухові речовини домашнього виготовлення, а саме трипероксид триацетону, який володіє великою руйнівною силою.

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Така ж вибухівка використовувалася в ході паризьких атак 2015 року, вона пішла на виготовлення поясів смертників.

Жертвами терактів в листопаді 2015 року стали 130 осіб, понад 350 були поранені.

У грудні 2016 року парламент проголосував за продовження режиму надзвичайного стану в країні до 15 липня 2017 року.

На початку лютого людина з мачете спробувала напасти на солдатів, які охороняють вхід до Лувру.

Нападник, 29-річний Абдулла Хамамі, отримав важке вогнепальне поранення.