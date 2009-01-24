Тимошенко назвала людину, яка сама може оголосити дефолт в Україні

На думку прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, «було б добре, якби країна могла провести вибори (президентські – ред.) якнайскоріше. Оскільки сукупність дій Президента країни сама собою складає загрозу національній безпеці». Так вона прокоментувала озвучені журналістом «Дзеркала тижня» чутки, що на Банковій назрівають плани перенесення терміну президентських виборів.

«Я точно знаю, що в президентському оточенні виношується ідея якимсь неприродним чином продовжити перебування на цій посаді діючого президента, - заявила Тимошенко в інтерв`ю виданню. - Розглядалися різні варіанти. Один з них — довести країну до дефолту, оголосити надзвичайний стан, який Верховна Рада в такій ситуації буде вимушена затвердити. Ну а за Конституцією, як відомо, під час надзвичайного стану вибори в країні проводитися не можуть».

Цей «антивиборний» сценарій - новий, упевнена прем`єр, і його реалізація, за даними Тимошенко, залежить від ефективності зусиль... єдиної людини – екс-міністра фінансів Ігоря Мітюкова.

«Якщо раніше організація дефолту планувалася шляхом падіння курсу гривні до 12—15 грн. за долар, то зараз з`явився новий варіант вирішення того ж питання — витребування кредитів державних корпорацій. Ігор Мітюков, який очолює представництво корпорації Morgan Stanley, у поті чола разом з президентом країни — своїм давнім другом — працює над тим, щоб передчасно зажадати від України повернення кредиту в мільярд доларів і організувати крос-дефолт, - заявила Тимошенко. - Річ у тому, що у 2007 році, під час світлого правління Віктора Януковича, «Укравтодор» за участю Миколи Азарова і всієї цієї милої тусовки узяли кредит у Morgan Stanley на десять років для будівництва. Гроші успішно «розпиляли» через множинні тіньові схеми, поділивши цей мільярд доларів, а Україна протягом десяти років мала розраховуватися. Але все виявилося набагато трагічнішим: у договорі про надання кредиту було закладено дві можливості дострокової вимоги до країни про повернення цього мільярда. Перша можливість — падіння рейтингу країни двічі протягом одного року. І друга — у будь-який момент Morgan Stanley, за рік попередивши, має право достроково зажадати повернення. Цей пункт наводить на думку про те, що гроші бралися саме під «дерибан». Зрозуміло, рейтинг України, як і багатьох інших країн в період кризи, знизився не один раз. Цим і скористався екс-міністр фінансів України Ігор Олександрович Мітюков, який наприкінці минулого року при узгодженні дій з президентом України звернувся з вимогою протягом кількох місяців повернути мільярд доларів, узятих державною компанією «Укравтодор» в кредит на десять років. Я, звичайно, цю схему поламала, хоча Національний банк вже готовий був виділити з національних резервів цей мільярд доларів, при тому, що на покриття планового дефіциту бюджету він коштів у своїй кишені ніяк знайти не може. Ви ж розумієте, що екстрене повернення таких коштів не обходиться без дисконту, і не на державну, зрозуміло, користь. У процесі, на жаль, активну участь взяло Міністерство фінансів, секретаріат президента і екс-міністр. Всі хотіли нажитися на країні. Ми зараз ведемо переговори про реструктуризацію, а Ігоря Мітюкова продовжують підштовхувати до того, щоб оголосити дефолт».

Нагадаємо, що 21 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у прямому ефірі телеканалу «1+1» категорично заявила, що Україні не загрожує дефолт.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, прогноз можливого дефолту є наслідком нагнітання «істеричних настроїв» у зв’язку зі світовою фінансово-економічною кризою.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що зовнішній борг України становить 11% від ВВП, тоді як в інших країнах цей показник досягає 70-80% від обсягу внутрішнього валового продукту. «Японія, наприклад, має державний борг 110% від ВВП», - додала вона.