Дочка Черновецького займеться квартирами пенсіонерів

Дочка Київського міського голови Крістіна ЧЕРНОВЕЦЬКА очолить комунальне підприємство «Кращий будинок».

Про це пише «Газета «24» в своєму номері від 26 січня 2009 р.

Видання, посилаючись на слова самого мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, повідомляє, що їй вже обладнали кабінет по сусідству з батьківським, у будівлі міськадміністрації на вул. Хрещатик, 36.

Газета нагадує, що з недавнього часу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив свого сина Степана куратором за всіма тендерними закупівлями, а це близько 5 млрд. грн. на рік з бюджету (15 грудня 2008 р. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що призначив свого сина Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО радником з питань державних закупівель, які проводяться комунальними підприємствами столиці, - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 71 депутат Київради на засіданні сесії підтримали проект рішення про створення в столиці комунального підприємства “Кращий будинок”, яке буде пансіонатом для проживання самотніх пенсіонерів. Рішення ухвалювалося за участю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Згідно з його поясненнями, літні люди переселятимуться за бажанням в такі пансіонати, при цьому їхні квартири залишатимуться у власності пенсіонера. Разом з тим, міська влада матиме право здавати цю квартиру в оренду. Так, якщо оренда коштуватиме 500 дол. на місяць, то, за словами мера, «за 100 дол. бабуся (у пансіонаті – УНІАН) буде їсти ікру, ананаси і одержуватиме медичне обслуговування».

За даними мера, за перший рік місто від діяльності такого підприємства одержить понад 1 млрд. грн.

У свою чергу Блок Віталія Кличка закликав Київраду скасувати рішення про створення комунального пансіонату для старих “Кращий будинок”. У блоці зазначають, що відповідну пропозицію було внесено з голосу, без обговорення і вивчення цього питання у профільних комісіях.

У блоці відзначають, що невідомо, як «умовлятимуть» потенційних прихильників мера залишити свої квартири, і не виключено, що “через спалах безмежної любові до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” вони залишать своїх дітей і внуків без житла.

«Це ні що інше, як чергова фінансова піраміда, на зразок «Кінгз-Кепітал». Але тепер уже на комунальних рейках і з доброї волі столичних депутатів”, - вважають в Блоці Кличка.

Крім того, в Блоці заявляють, на людей чекає безповоротність в отриманні свого житла назад, оскільки договір утримання в будинку для людей похилого віку можна розірвати лише в судовому порядку і у самотніх людей майже немає шансів відстояти в суді своє право на повернення житла. Вони також зазначають, що невідомо, на яких підставах квартирами розпоряджатиметься комунальне підприємство і куди підуть кошти від так званої оренди цього житла.