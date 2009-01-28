Пинзеник: «секретна доповідна» - сфальсифікована провокація

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК розцінює як сфальсифіковану провокацію вчорашнє оприлюднення у засобах масової інформації нібито його таємного листа до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у заяві В.ПИНЗЕНИКА, текст якої переданий УНІАН Управлінням у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Міністр фінансів України не пише ніяких таємних доповідних записок уряду. Факт вчорашньої публікації в деяких ЗМІ «таємного докладу» я розцінюю як сфальсифіковану провокацію», - заявив В.ПИНЗЕНИК.

Прес-служби Міністерства фінансів та Кабінету міністрів України просять засоби масової інформації зняти матеріали стосовно «секретної доповідної» та утриматися від провокаційних публікацій на цю тему.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня одне з інтернет-видань оприлюднило нібито лист В.ПИНЗЕНИКА Ю.ТИМОШЕНКО, датований 6 січня 2009 року. Матеріали, викладені у ньому, свідчать про те, що Україна начебто у даний час переживає найбільшу з 1994 року кризу.

У той же день Партія регіонів заявила, що найближчим часом ініціюватиме створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування інформації, викладеної у цьому нібито таємному листі міністра фінансів до прем’єра.