Голова Волинської облради різко засудив обстріл будівлі Генконсульства Польщі в Луцьку

Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця різко засудив обстріл будівлі Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку та заявив, що здійснена провокація має на меті посіяти розбрат між Україною та Польщею.

Про це повідомляє прес-служба Волинської облради.

«У ніч на 29 березня в Луцьку невідомі з гранатомета поцілили в будівлю Генерального Консульства Республіки Польща. Ця зухвала провокація поки що невідомого злочинця або ж кількох зловмисників – ніщо інше як спроба посіяти зерно розбрату між нашими державами.

Читайте такожУсі консульства Польщі в Україні припинили роботу після обстрілу в Луцьку

Як голова Волинської обласної ради і як громадянин України категорично засуджую вияви агресії стосовно Польщі та поляків. Сподіваюся, що керівництво управління Національної поліції, обласної прокуратури та управління Служби безпеки в області докладуть усіх зусиль, аби цей прикрий інцидент було розслідувано максимально швидко та об’єктивно, а винних покарано відповідно до закону. З боку Волинської обласної ради гарантую підтримку та співпрацю», - сказав Палиця.

Також він висловив переконання у тому, що "Польща була, є і буде нашим стратегічним партнером та союзником, а поляки завжди будуть близьким та братнім нам народом".

«Наші держави пам’ятають болючі уроки історії й цінують добросусідські відносини. І жодні провокації не повинні підірвати взаємну довіру. Для українців Польща є не тільки близьким сусідом, а й другом, який повсякчас демонструє свою підтримку: і на євроінтеграційному шляху України, і нині, коли наша держава потерпає від російської агресії. Попри непросте минуле, Польща та Україна завжди знаходили шляхи до порозуміння та підтримували одна одну у прагненні до розвитку та забезпечення миру. Уже більше чотирьох місяців ми ведемо перемовини та листування з представниками Посольства Республіки Польща в Україні щодо проведення у Луцьку великого «круглого столу» за участі священиків, громадського сектору, інтелектуальної еліти, політичних та державних діячів з обох сторін. Мета цієї майбутньої зустрічі-конференції – продемонструвати єдність і непохитність добросусідських взаємовідносин і аж ніяк не намагання аналізу непростих історичних подій, які пов’язують наші народи. Переконаний, що ця зустріч неодмінно відбудеться, і ми покажемо нашу єдність всьому світу. Ми не дозволимо ніяким покидькам нав’язати чужі сценарії розвитку відносин між нашими державами. Певен, що любов переможе ненависть!», - йдеться у заяві Ігоря Палиці.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 28 на 29 березня в Луцьку обстріляли будівлю Генконсульства Польщі, яке знаходиться за адресою: вулиця Дубнівська, 22-Б. Постріл здійснили з дороги на перехресті вулиць Дубнівська та Глушець. Саме там знайшли задню кришку тубуса від гранатомета, який і став знаряддям обстрілу.

У СБУ офіційно назвали обстріл Генерального консульства Польщі в Луцьку терористичним актом, а в діях зловмисників правоохоронці вбачають чіткий слід російських провокаторів. У зв’язку з терактом, усі польські консульства в Україні припинили роботу.

Окрім того повідомлялося, що Польща проведе власне розслідування обстрілу консульства в Луцьку.