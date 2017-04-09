Клімкін засудив теракти в церквах в Єгипті
22:01, 09 квітня 2017Політика
138 0
Україна виступає пліч-о-пліч з єгипетським народом у війні проти тероризму.
REUTERS
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив теракти в церквах міст Танта і Олександрії в Єгипті.
Про це він повідомив в Twitter.
Читайте також"Маніфестація любові": у центрі Стокгольма пройшла акція пам'яті жертв теракту (фото)
«Засуджую теракти в церквах Танты і Олександрії в Єгипті. Україна виступає пліч-о-пліч з єгипетським народом у війні проти тероризму», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Єгипті сталися вибухи в християнських церквах у містах Танта і Олександрія. Згідно з останніми даними, в результаті вибухів загинули понад 40 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракти у церквах Єгипту