Клімкін засудив теракти в церквах в Єгипті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив теракти в церквах міст Танта і Олександрії в Єгипті.

Про це він повідомив в Twitter.

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«Засуджую теракти в церквах Танты і Олександрії в Єгипті. Україна виступає пліч-о-пліч з єгипетським народом у війні проти тероризму», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Єгипті сталися вибухи в християнських церквах у містах Танта і Олександрія. Згідно з останніми даними, в результаті вибухів загинули понад 40 осіб.