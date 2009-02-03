Литвин закрив третю і відкрив четверту сесію ВР шостого скликання

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закрив третю сесію і відкрив четверту сесію парламенту шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР повідомив, що в сесійній залі присутній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та члени уряду. Також у ВР присутні голова Конституційного суду України, голова Верховного суду України, голова ЦВК, уповноважений Верховної Ради України з прав людини та виконуючий обов’язки голови СБУ.

В.ЛИТВИН нагадав, що на два тижні було продовжено роботу третьої сесії. Він підкреслив, що за цей час відбулося одинадцять засідань комітетів, де розглянуто 42 питання.

Він також нагадав про те, що за наполяганням більш як 150 народних депутатів, відбулося позачергове засідання парламенту.

Під час відкриття сесії пролунав гімн України, який виконав хор ім. Верьовки.