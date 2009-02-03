МВФ дасть Тимошенко другий транш, тільки якщо вона залишить у спокої НБУ?

У разі збереження поточної ситуації, а саме протистояння між урядом і Національним банком, тиску на НБУ і ігнорування урядом фактичного значного дефіциту Держбюджету врозріз із домовленостями з МВФ, вірогідність отримання наступного траншу кредиту експерти оцінюють як низьку.

Таку думку в коментарі для УНІАН висловив фінансовий аналітик Мар`ян ФЕДОРИШИН.

На його думку, черговий транш буде або одержаний за умови підписання чергового меморандуму між урядом і НБУ про невтручання в дії Нацбанку, з можливістю припинення дії програми у разі фактичного порушення домовленостей (значна емісія, взяття НБУ під контроль з боку уряду або парламенту); або буде відстрочений до перегляду бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року ухвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою укріпити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, яка постраждала в результаті світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 р. Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

Ухвалення МВФ рішення про надання Україні наступного траншу буде пов`язано з виконанням певних цільових показників, яких наша держава повинна досягти на кінець 2008 року.

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК високо оцінив можливість отримання другого траншу кредиту МВФ у випадку, якщо Україна продемонструє, як це було наприкінці минулого року, “готовність ухвалювати складні рішення, як для бюджету, так і для підприємств і наших людей”.