Президенти країн ЄврАзЕС погодилися надати Молдові статус спостерігача

Президенти країн Євразійського економічного союзу (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і РФ) погодилися надати Молдові статус спостерігача в ЄврАзЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Бішкеку.

«Ми розглядали у вузькому колі звернення Республіки Молдова про надання статусу держави-спостерігача при Євразійському економічному союзі. І вищий Євразійський економічний союз у вузькому колі ухвалив рішення: вітати і підтримати намір Республіки Молдова про отримання статусу держави-спостерігача при Євразійському економічному союзі», - сказав Атамбаєв.

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На засіданні присутні президенти РФ, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Киргизстану Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Нурсултан Назарбаєв, Серж Саргсян і Алмазбек Атамбаєв. Також у засіданні бере участь президент Молдови Ігор Додон.

Як повідомляв УНІАН, Додон 17 січня заявив, що за підсумками переговорів з Путіним висловив бажання анулювати Угоду про асоціацію Молдови з Євросоюзом і стати спостерігачем у Євразійському економічному союзі.

13 листопада 2016 року в Молдові пройшов другий тур президентських виборів, в якому переміг лідер Партії соціалістів Додон. За нього проголосували 52,27% виборців. Його опонент - кандидат від партії «Дія і солідарність» Майя Санду - набрала 47,73% голосів.